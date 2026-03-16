ChatGPT farà shopping per te e prima di quanto pensi

Un assistente digitale come ChatGPT potrebbe presto aiutarti a fare acquisti online, eseguendo ricerche e ordini in modo automatico. Recentemente, si è parlato di questa possibilità come di una funzione che permetterà di specificare dettagli su prodotti, prezzi e tempi di acquisto. Questa tecnologia punta a semplificare la gestione degli acquisti, rendendo tutto più rapido e personalizzato per gli utenti.

Immagina di dire al tuo assistente digitale: “Cerca un paio di scarpe da corsa da uomo, taglia 43, con buona ammortizzazione e piastra in carbonio, al prezzo massimo di 150 euro, e acquistale quando trovi un modello che rispetta questi requisiti.” Oggi sembra un comando futuristico, ma presto potrebbe diventare realtà: l’intelligenza artificiale non solo ci aiuterà a scegliere il prodotto giusto, ma sarà anche in grado di completare l’acquisto e organizzare la consegna direttamente a casa nostra. Grandi aziende dei settori bancario, tecnologico e dei pagamenti stanno già sperimentando questa forma di commercio automatizzato. Visa, ad... 🔗 Leggi su Billipop.com

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