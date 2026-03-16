Cgil di Maurizio Landini accusata da un ex dipendente non mi hanno versato il TFR | sindacato pignorato

Un ex dipendente della Cgil ha dichiarato di non aver ricevuto il TFR da parte del sindacato. La denuncia arriva in un momento in cui il sindacato, ora guidato da un nuovo segretario, si trova sotto i riflettori per questa vicenda legale. La persona ha spiegato di non aver mai ottenuto il pagamento che gli spettava. La questione ha portato al pignoramento dei beni del sindacato.

Cgil di Maurizio Landini sotto accusa: un ex dipendente ha raccontato in tv di non aver ricevuto il TFR dal sindacato, che è stato condannato e pignorato. Il giudice del Tribunale ordinario di Roma ha assegnato all’ex dipendente 96.501 euro e ha ordinato di pagare. Il segretario generale della Cgil Landini ha commentato: “Risale al 2009, io neanche c’ero”. Il racconto dell'ex dipendente della Cgil Il commento del segretario della Cgil Maurizio Landini L'accusa dell'ex dipendente della Cgil a Maurizio Landini Il racconto dell’ex dipendente della Cgil La trasmissione Fuori dal coro ha raccolto la testimonianza di un ex dipendente della Cgil, che, senza rivelare la sua identità in televisione, ha accusato il sindacato guidato da Maurizio Landini di non avergli versato il TFR dopo le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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