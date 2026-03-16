Un allenatore venezuelano, originario di Bitonto, sta attirando l’attenzione internazionale grazie ai risultati della nazionale italiana di calcio. Nonostante il suo passato e le radici sudamericane, ha dichiarato di amare l’azzurro e Del Piero, e di aver coinvolto anche il parlamento italiano nelle sue iniziative. Da due settimane, confessa di non aver dormito, mentre il suo team conquista consensi fuori dai confini nazionali.

Per capire davvero cosa succederà, stanotte, a Francisco Cervelli nella semifinale Italia-Venezuela, bisognava essere stati sui peggiori social di Caracas dieci-quindici anni fa. Da quando lui fece la grande scelta per il WBC del 2009 e poi per quelli successivi. Il Venezuela lo voleva, lui scelse l’azzurro. "Perché sono innamorato dell’Italia da sempre. Della cultura, dell’arte, dell’eleganza, ma anche della maglia azzurra". Difficile crederlo, nel baseball mondiale non è così gloriosa. "Ma infatti parlavo di quella di calcio al Mondiale del 1994, quando avevo 8 anni. Era la mia nazionale, è la mia nazionale, di mio papà Emanuele che è arrivato a Valencia da Bitonto, quando era bambino, coi miei nonni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cervelli: "Mi voleva il mio Venezuela, ma amo l'azzurro e Del Piero. E ho unito pure il parlamento italiano"

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