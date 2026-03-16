Certificati anti-rimpatrio | Un caso di sospetta scabbia Ma è smentita dalle analisi

Sono stati trovati certificati anti-rimpatrio contenenti informazioni false o derivanti da accertamenti incompleti. Uno di questi documenti riportava un caso di sospetta scabbia, ma le analisi hanno smentito questa diagnosi. Si tratta di certificati che, in alcuni casi, presentano evidenti inesattezze, mentre in altri derivano da procedure investigative insufficienti.

Ce ne sono taluni che contengono "indubbiamente delle falsità". Altri sono espressione di un "accertamento incompleto". Altri ancora non possono essere "ritenuti a priori falsi". I protagonisti dell’indagine che ha scosso l’ ospedale di Ravenna sono in fondo i certificati anti-rimpatrio. O meglio: gli stranieri irregolari dietro a quei certificati. Sono una trentina i documenti vagliati nell’ordinanza che ha portato alla sospensione per 10 mesi di tre dottoresse delle Malattie Infettive e all’interdizione per cinque loro colleghi sempre per 10 mesi dalla possibilità di occuparsi di idoneità per i cpr, i centri di permanenza per i rimpatri.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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