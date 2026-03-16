Centese tris prepotente Seconda piazza più solida

Nel match tra Centese e Martiri, la squadra locale ha ottenuto una vittoria netta con un risultato di 3-0. La partita si è svolta con Centese che ha segnato tre gol nel corso del secondo tempo, portandosi così al secondo posto in classifica. Tra i giocatori scesi in campo figurano Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Barbieri, Fabbri, Sassu, Grygiel, Baravelli, Bonvicini e Bonaccorsi.

Centese 3 X Martiri 0 CENTESE: Tartaruga, Garetto (35’ st Santeramo), Nannini (40’ st Vezzani), Kourouma, Barbieri, Fabbri (29’ st Rossi), Sassu (33’ st Pellielo), Grygiel (18’ st Titone), Baravelli, Bonvicini, Bonaccorsi. All.: Di Ruocco. X MARTIRI: Aleotti, Artioli, Berveglieri (30’ st Zardi), Meli, Aguiari, Pallara, Bini (15’ st De Angelis), Panzetta, Manfredini (35’ st Gjoni), Felice, Evali (18’ st Firma). All.: Bolognesi. Arbitro: Barigazzi di Reggio Emilia. Reti: 29’ pt Baravelli (C), 19’ st rig. Toffano (C), 33’ st Toffano (C). Note: ammoniti: Kourouma (C), Sassu (C), Baravelli (C), Bonaccorsi (C), Aleotti (X), Felice (X). La Centese supera con pieno merito la X Martiri e conquista tre punti pesantissimi, blindando ulteriormente il secondo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Centese, tris prepotente. Seconda piazza più solida Articoli correlati Sorride solo la Centese. Seconda piazza più vicinaA sorridere è solo la Centese nel turno infrasettimanale di Promozione, ma anche Gallo e Masi Torello Voghiera escono con dei pareggi confortanti dai... Loftus-Cheek firma il tris del Milan: Bologna battuto 3-0 con prestazione solida e carattere.Il Milan conquista tre punti preziosi in trasferta, espugnando il Dall’Ara di Bologna con un netto 3-0. Aggiornamenti e notizie su Centese tris prepotente Seconda piazza... Sorride solo la Centese. Seconda piazza più vicinaA sorridere è solo la Centese nel turno infrasettimanale di Promozione, ma anche Gallo e Masi Torello Voghiera escono con dei pareggi confortanti dai rispettivi impegni di campionato. La formazione di ... ilrestodelcarlino.it Promozione. Centese in rimonta su un bel Masi. Un secondo posto che vale tantoCENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Marchesini (1’ st Grimandi), Sassu, Grygiel (18’ st Baravelli), Toffano (45’ st Barbieri), Bonvicini ... ilrestodelcarlino.it