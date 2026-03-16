Nel primo film della trilogia di Rian Johnson, uno degli elementi più riconoscibili è stato un maglione colorato che indossava uno dei personaggi principali. Questo particolare capo d’abbigliamento si è poi trasformato in un’icona visiva associata alla pellicola. La scena in cui appare ha catturato l’attenzione del pubblico, rendendolo un simbolo immediatamente riconoscibile del film.

Uno degli elementi più riconoscibili del primo film della trilogia di Rian Johnson è stato sicuramente il celebre maglione, in stile Aran, che indossa il personaggio di Chris Evans Cena con delitto - Knives Out andrà in onda questa sera su Rai 2 alle 21:30, ma oltre ad essere il primo capitolo della trilogia di Rian Johnson è diventato celebre per il maglione Aran ormai iconico indossato da una delle sue star. Non solo è diventato una vera e propria star della pellicola, ma la sua popolarità è proseguita anche fuori dallo schermo. Chi lo indossa nel film e a che punto della storia compare In Cena con delitto - Knives Out il celebre maglione color crema è indossato da Ransom Drysdale, il personaggio interpretato da Chris Evans. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cena con delitto - Knives Out: come un maglione è diventato l'icona del film

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