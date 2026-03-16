Cellulare in carica di notte come non danneggiarlo

La maggior parte delle persone, oltre l’ottanta per cento a livello mondiale, lascia il cellulare in carica durante la notte. Questa abitudine si è diffusa principalmente per praticità e non per motivi legati a una precisa efficienza tecnica. Molti utenti collegano il telefono alla presa prima di andare a dormire, senza preoccuparsi dei potenziali danni che questa pratica potrebbe causare alla batteria.

(Adnkronos) – L'abitudine di collegare lo smartphone alla rete elettrica prima di coricarsi coinvolge oltre l'ottanta per cento degli utenti globali, consolidandosi come una routine dettata dalla comodità piuttosto che dall'efficienza tecnica. Sebbene l'industria abbia implementato sofisticati sistemi di sicurezza per scongiurare sovraccarichi o incendi, la ricarica notturna agisce come un acceleratore silenzioso del degrado chimico. Il problema fondamentale risiede nella degradazione della capacità della cella, un fenomeno paragonabile a un elastico mantenuto in massima tensione per ore che, inevitabilmente, perde la sua elasticità naturale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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