Cecina fermati mentre girano per strada con coltello e grimaldelli | denunciati

Durante il weekend del 14-15 marzo, i carabinieri di Cecina hanno effettuato controlli lungo le strade della città, fermando alcune persone che portavano con sé coltelli e strumenti da scasso. Due uomini sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di questi oggetti durante i controlli di prevenzione e contrasto dell’illegalità. Le operazioni sono state mirate a garantire la sicurezza pubblica.

Numerosi i controlli dei carabinieri che hanno deferito automobilisti risultati positivi all'alcol test e che si sono rifiutati di effettuarlo Nel weekend del 14-15 marzo, i carabinieri di Cecina hanno effettuato numerosi controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa. Nel corso del servizio un 50enne e un 25enne sono stati denunciati rispettivamente per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e possesso di oggetti atti allo scasso poiché trovati in possesso di un coltello e dei grimaldelli. In ottica di salvaguardia della sicurezza stradale, i militari dell'Arma hanno riscontrato che tre... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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