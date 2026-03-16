C' è un napoletano tra chi ha bruciato i cartelli di Meloni e Nordio durante una manifestazione

Durante una manifestazione a Roma contro il referendum e in chiave antigovernativa, sono stati individuati i primi tre autori di un episodio in cui alcuni cartelli raffiguranti la premier e il ministro della Giustizia sono stati bruciati. Tra loro c’è anche un cittadino napoletano. L’azione si è verificata ieri, nel corso di una protesta pubblica contro le figure rappresentate sui cartelli.

L'identificazione, a cura della Digos capitolina con la collaborazione delle altre Digos d'Italia, ha consentito di dare un nome ai tre manifestanti, di cui due provenienti da Padova e uno proveniente da Napoli. Per tutti scatterà la denuncia all'autorità giudiziaria, mentre proseguiranno gli approfondimenti investigativi, anche all'esito dell'analisi delle immagini raccolte, ai fini dell'identificazione degli ulteriori soggetti coinvolti. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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