Caterina Balivo fan del digiuno intermittente | Benefici alla pelle pazzeschi e mi sento bene

Caterina Balivo ha dichiarato di aver adottato il digiuno intermittente, sottolineando miglioramenti alla pelle e un senso di benessere. Lo speciale di Le Iene dedicato alle diete alimentari ha approfondito il tema, analizzando benefici, rischi e il mercato legato a questi regimi alimentari. La conduttrice ha condiviso la sua esperienza personale senza entrare in aspetti medici o motivazioni più profonde.

N ello speciale targato Le Iene intitolato Diete alimentari: verità, pericoli e business, l’inviata Veronica Ruggeri si è occupata, tra le altre cose, di analizzare la tendenza del digiuno intermittente, tecnica dietetica antinfiammatoria e pro-longevità che, ben lungi dall’essere una soluzione miracolosa, porta con sé dei concreti vantaggi (se ben utilizzata, ovviamente). Nel servizio de Le Iene si scopre che Caterina Balivo è una grande fan del digiuno intermittente. In video, la conduttrice del programma Rai La Volta Buona conferma: «Benefici alla pelle pazzeschi e mi sento bene». Raz Degan digiuna per dieci giorni: «Solo acqua, a luglio ci riprovo» X Digiuno intermittente come Caterina Balivo: la parola alla nutrizionista. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Caterina Balivo fan del digiuno intermittente: «Benefici alla pelle pazzeschi e mi sento bene» Articoli correlati La dieta che fa bene al cervello: uno studio rivela i benefici del digiuno intermittenteIl digiuno intermittente è una scelta benefica per la salute del cervello, con esiti positivi per la memoria e l'attenzione, riducendo al contempo... Leggi anche: Digiuno intermittente: lo studio della Cochrane Collaboration che ne ridimensiona i benefici Tutti gli aggiornamenti su Caterina Balivo Temi più discussi: Caterina Balivo è rifatta? La sua risposta è tutta da ridere; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 9 al 13 marzo 2026; Caterina Balivo, la verità sui ritocchini. È rifatta? La risposta della conduttrice: Vogliamo ringraziare anche papà?; La volta buona oggi in tv mercoledì 11 marzo su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo. La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 marzo 2026Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1, da lunedì 16 a ... lapresse.it Caterina Balivo commossa in diretta, interviene Magalli per Enrica BonaccortiLe lacrime di Caterina Balivo per Enrica Bonaccorti in diretta Rai Chi: la conduttrice Caterina Balivo e la collega scomparsa Enrica Bonaccorti, ricor ... assodigitale.it la Repubblica. . Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv: Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta, Eleonora Daniele, Pino Strabioli, Vladimir Luxuria. - facebook.com facebook Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv: Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta, Eleonora Daniele, Pino Strabioli, Vladimir Luxuria. x.com