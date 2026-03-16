Catanzaro vs Modena trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentunesima giornata di Serie B 20252026 vede affrontarsi Catanzaro e Modena. La partita si svolge a Catanzaro, con i calabresi che cercano di rafforzare la loro posizione in classifica, mentre gli emiliani cercano di mantenere la zona playoff. Le probabili formazioni sono state annunciate e la gara sarà trasmessa su piattaforme specifiche.

G ara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi inseguono il sogno promozione, mentre gli emiliani devono mantenersi in zona playoff. Catanzaro vs Modena si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Ceravolo. C ATANZARO VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi approdano a questa sfida dopo aver piegato Empoli e Padova, ed ora sono quinti in classifica, decisi a consolidare la posizione e tentare l’assalto al quarto posto. La squadra di Aquilani arriva con il vento in poppa e la serenità giusta per puntare al bottino pieno. La situazione in casa degli emiliani è un pò meno tranquilla, nonostante il sesto posto renda i sogni playoff più che legittimi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Modena, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Monza-Palermo, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Venezia-Padova, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e notizie su Catanzaro vs Modena trentunesima... Pronostico Catanzaro vs Modena – 17 Marzo 2026Nel cuore del Serie B, il 17 Marzo 2026 alle 20:00, il Stadio Nicola Ceravolo accoglie una sfida dal profumo di equilibrio. Catanzaro e Modena scendono in ... news-sports.it Il Catanzaro vince 3 a 1 a Padova e si mantiene al quinto postoPrima in vantaggio con Alesi i giallorossi chiudono i conti con la doppietta del capitano Pietro Iemmello. Martedì al Ceravolo scontro al vertice con il Modena per i playoff ... rainews.it