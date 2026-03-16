Alle urne in Castiglia e León, i Popolari hanno ottenuto il miglior risultato ma senza la maggioranza assoluta. Alfonso Fernandez Manueco è stato confermato come presidente regionale, anche se il loro schieramento non ha ottenuto il consenso necessario per governare da solo. La vittoria elettorale modifica gli equilibri politici della regione, ma non garantisce automaticamente la formazione del prossimo governo.

Le urne in Castiglia e León hanno prodotto un risultato che segna una svolta decisiva per il spagnolo, confermando Alfonso Fernandez Manueco come presidente regionale pur senza maggioranza assoluta. La vittoria del Partito Popolare, pur al primo posto, non supera la soglia dei 42 seggi necessari per governare da solo, rendendo i voti della nuova forza politica determinanti per la formazione dell’esecutivo. Questo esito regionale funge da prova generale per le elezioni politiche nazionali previste nell’agosto dell’anno prossimo, dove si prevede uno schema di governo simile a quello italiano basato su coalizioni. Il leader della destra sovranista, Santi Abascal, emerge come figura chiave capace di influenzare non solo la regione centro-settentrionale ma anche i governi locali in Aragona ed Estremadura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castiglia: i Popolari vincono ma non governano da soli

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