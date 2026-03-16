A Castelfranco, questa mattina, un tentativo di evasione è stato fermato all’interno della Casa di Reclusione. Gli agenti di polizia penitenziaria sono intervenuti rapidamente, impedendo che il tentativo si concretizzasse. La vicenda si è conclusa senza feriti o complicazioni. La direzione dell’istituto ha avviato le verifiche del caso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Modena, 16 marzo 2026 – Tentativo di evasione sventato questo pomeriggio dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, la stessa da dove nei mesi scorsi si è allontanato Elia Del Grande, autore, nel 1998 della strage della sua famiglia nel Varesotto, e poi fermato dai carabinieri 13 giorni dopo proprio nella provincia lombarda. Come fa sapere il sindacato della polizia penitenziaria Sinappe, il tentativo di fuga è avvenuto intorno alle 14, quando durante il rientro dal campo sportivo, un detenuto ha improvvisamente iniziato a correre dirigendosi verso un possibile varco con l’evidente intento di tentare la fuga. Il fuggitivo ha anche opposto resistenza e tre poliziotti hanno riportato prognosi di 9, 7 e 2 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelfranco, sventata evasione dalla Casa di Reclusione

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