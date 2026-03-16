Cassino 26enne arrestato per molestie a tre ragazzine

A Cassino, un uomo di 26 anni è stato fermato nei giorni scorsi e si trova ora in attesa di convalida del fermo. La polizia ha arrestato il residente nel centro cittadino, dopo che avrebbe molestato tre ragazzine vicino alla stazione ferroviaria. La decisione sulla convalida del fermo è prevista per oggi.

Bloccato dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto emerso dalle prime attività investigative condotte dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe assunto comportamenti molesti nei confronti di tre ragazze: due quindicenni e una diciottenne. Il 26enne è stato rintracciato e bloccato nei pressi della stazione ferroviaria dopo alcune segnalazioni giunte alle forze dell’ordine. Considerata la gravità dei fatti ipotizzati e il possibile pericolo di fuga, gli agenti hanno proceduto al fermo d’iniziativa, informando tempestivamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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