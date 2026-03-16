In un presidio davanti all’ospedale, i genitori di Domenico si sono radunati per esprimere il loro dissenso, mentre i genitori di Oppido hanno manifestato a sostegno del primario. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto diverse persone, con i manifestanti che hanno portato cartelli e urlato slogan. La situazione ha attirato l’attenzione di passanti e operatori sanitari presenti sul posto.

"> Il Sit-in dei Genitori: Una Mobilitazione per il Primario Oppido. Nella mattinata di oggi, 15 marzo 2026, il piazzale dell’ospedale Monaldi di Napoli si è trasformato in un campo di battaglia mediatico e umano. Circa cento famiglie, unite dalla gratitudine verso Guido Oppido, primario di cardiochirurgia pediatrica, hanno preso parte a un sit-in per esprimere il loro sostegno nonostante l’indagine avviata nei suoi confronti. Indossando magliette bianche con cuori rossi e sollevando fotografie dei propri bambini – tra cui Gaia, Gabriele, Michele, Karol e Gioia – i genitori hanno voluto ribadire la loro fiducia in un medico che ha cambiato in meglio le loro vite, portando una ventata di speranza e salute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Caso Monaldi: i genitori sostengono Oppido, mentre la famiglia di Domenico esplode di rabbia.

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