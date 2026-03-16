Il caso Cirielli-Russia sta suscitando tensioni all’interno della maggioranza politica. Si parla di un incontro riservato tra il viceministro degli Esteri e l’ambasciatore russo a Roma, un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni tra i partiti. Il tema sta diventando oggetto di confronto tra le forze politiche, mentre le reazioni ufficiali cercano di gestire la situazione.

Un incontro diplomatico, una ricostruzione controversa e unapolemica politicache si accende dentro lamaggioranza. Nelle scorse settimane, secondo quanto riportato dallastampa, all’interno diFratelli d’Italiasi sarebbe verificato un episodio destinato a far discutere. Il viceministro degli EsteriEdmondo Cirielliavrebbe incontrato circa un mese fa l’ambasciatore russo in ItaliaAleksej Vladimirovich Paramovlontano dalla Farnesina. Secondo la ricostruzione pubblicata dalCorriere della Sera,si sarebbe trattato di un’iniziativa non concordata con il governo e la presidente del ConsiglioGiorgia Melonine sarebbe rimasta contrariata. La replica non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Cirielli–Russia, tensioni nella maggioranza: Tajani smorza la polemica

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