Case sempre più smart con il sistema Ariston

Secondo i dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, sempre più case stanno adottando il sistema Ariston per diventare più smart. Questi impianti permettono di gestire e controllare i dispositivi domestici in modo più efficiente. La tendenza si sta diffondendo rapidamente tra le abitazioni di varia grandezza e tipologia.

LA CASA del futuro sarà sempre più intelligente. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. La Smart Home è già realtà, ma l’ intelligenza artificiale sarà sempre più integrata negli elettrodomestici di uso comune. Va in questa direzione anche l’ecosistema smart di Ariston Group (in foto il ceo Maurizio Brusadelli), che punta su semplicità, efficienza e sostenibilità nell’esperienza d’uso. Le caldaie di Ariston sono sempre più integrate con l’Intelligenza artificiale, per rendere l’usabilità e le prestazioni sempre più efficienti. "Stiamo sviluppando soluzioni sempre più smart e integrate, che garantiscono un comfort. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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