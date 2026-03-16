Cascate del Serio torna lo spettacolo della natura con 5 aperture

Le Cascate del Serio riaprono al pubblico e si preparano a mostrare nuovamente il loro spettacolo naturale. Situate a Valbondione, in Alta Valle Seriana, queste cascate sono formate dal fiume Serio poco dopo la sua sorgente. Quest’anno, l’area sarà accessibile attraverso cinque aperture programmate, permettendo ai visitatori di ammirare il fenomeno naturale in diverse occasioni.

Anche quest’anno torna lo spettacolo della natura con l’apertura delle Cascate del Serio. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Valle Seriana, sono formate dall’omonimo fiume pochi chilometri dopo la sua nascita. Alte complessivamente 315 m, divisi in 3 salti, richiamano tantissimi visitatori per la loro bellezza. In programma ci sono cinque date con una novità: viene sperimentata un’apertura il sabato mattina. I giorni da segnare in calendario sono: – sabato 13 giugno dalle 11 alle 11.30 – sabato 11 luglio dalle 22 alle 22.30 – domenica 16 agosto dalle 11 alle 11.30 – domenica 13 settembre dalle 11 alle 11.30 – domenica 11 ottobre dalle 11 alle 11. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati "In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e... Leggi anche: Il risveglio del gigante della Romagna: torna lo spettacolo della tracimazione della diga di Ridracoli Geyik Avcs | Vahi Ormanda Balayan Macera | Efsane Deerslayer Hikayesi (Bölüm 1) - (Sesli Kitap) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cascate del Serio torna lo spettacolo... Cascate del Serio, torna lo spettacolo della natura con 5 apertureAnche quest’anno torna lo spettacolo della natura con l’apertura delle Cascate del Serio. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Valle Seriana, sono formate dall’omonimo fiume pochi chilometri ... bergamonews.it Cascate del Serio, il calendario 2024: torna l'apertura notturnaEnel Green Power e il comune di Valbondione annunciano il calendario delle Cascate del Serio, uno spettacolo che si rinnova ogni anno con l’apertura della diga del Barbellino. Per l’estate 2024, sarà ... bergamo.corriere.it