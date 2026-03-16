casalnuovo di napoli nasce la lista a testa alta

A Casalnuovo di Napoli si forma una nuova lista chiamata “A Testa Alta”. I consiglieri comunali Brandi e Rea hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura a sindaco di Giovanni Nappi. La presentazione ufficiale della lista si è svolta recentemente, con i membri che hanno espresso il loro appoggio pubblico al candidato sindaco. La notizia riguarda l'apertura ufficiale di una nuova formazione politica nel territorio.

: i consiglieri comunali Brandi e Rea sostengono la candidatura a sindaco di Giovanni Nappi. Il consigliere Giovanni Brandi: “La coerenza non è per tutti”. A Casalnuovo di Napoli prende forma la lista “A Testa Alta”, promossa dai consiglieri comunali Giovanni Brandi e Salvatore Rea, attualmente tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale. I due consiglieri hanno annunciato ufficialmente il loro sostegno alla candidatura a sindaco di Giovanni Nappi, confermando un percorso politico già avviato negli anni precedenti e fondato su coerenza e continuità nelle scelte politiche. Già in occasione delle elezioni amministrative del 2020, infatti, sia Brandi che Rea avevano sostenuto la candidatura di Nappi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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