Caruso cartoon Il tenore animato Un’opera d’amore

Un soggetto ambizioso, una sfida affascinante, un’operazione che punta sul made in Italy: il lungometraggio Caruso. A Love Opera (Caruso. Un’opera d’amore) il progetto presentato al Cartoon Movie di Bordeaux (considerato uno dei principali eventi per la coproduzione e la presentazione di progetti di animazione europei) è un viaggio nel mito Enrico Caruso, ma anche e soprattutto nell’avventura umana del grande tenore napoletano. Il progetto, ancora in fase di sviluppo è prodotto dallo Studio Campedelli (storica casa di produzione milanese), è ideato e diretto da Christian De Vita (animatore di primo piano a livello internazionale) con altri 15 registi italiani pluripremiati: da Sansone a Rak, da Conigliaro a Forestieri, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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