Carte blanche a Gaëtan Roussel | concerto e scena aperta di poesia e poetry slam

Sabato 21 marzo, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici organizza un evento intitolato

La proposta nasce dall’invito rivolto a Gaëtan Roussel, cantautore e musicista tra le figure più influenti della scena musicale francese contemporanea e noto al grande pubblico come cofondatore e voce dei Louise Attaque. Insieme ai suoi musicisti Reyn Ouwehand e Bastien Burger, Roussel porterà in scena uno spettacolo pensato appositamente per Villa Medici, tramite un concerto dal titolo evocativo J’t’emmène au printemps, che accompagnerà il pubblico, proprio in questo primo giorno di primavera, in un viaggio musicale tra energia rock, atmosfere intime e momenti di improvvisazione. Accanto a loro ci sarà Esther Abrami, violinista e compositrice tra le interpreti più seguite della nuova generazione della musica classica internazionale, con oltre un milione di follower sui social. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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