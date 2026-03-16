Diversi cittadini di Reggio Emilia hanno segnalato problemi con il rinnovo della carta d’identità a causa di una forte congestione all’anagrafe. La situazione, emersa nelle ultime settimane, ha impedito a molte persone di ottenere il documento necessario per i propri spostamenti e pratiche amministrative. La Coalizione Civica richiede interventi immediati per risolvere questa criticità.

Anagrafe ingolfata e impossibilità di rinnovare la propria carta d’identità. Questo il caso, segnalato nei giorni scorsi sulle pagine del Carlino, con cui diversi reggiani si stanno scontrando nell’ultimo periodo. Per questo oggi, in occasione della seduta del Consiglio comunale, i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli hanno annunciato un ordine del giorno urgente per affrontare la situazione negli uffici anagrafici del Comune di Reggio Emilia. In diversi casi infatti le agende risultano completamente sature e gli appuntamenti (oltre 14mila richieste secondo il Dirigente Bevilacqua) disponibili arrivano fino al 2027, rendendo impossibile ottenere la carta d’identità in tempi utili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carta d’identità, problema rinnovo. Coalizione Civica: "Intervenire ora"

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