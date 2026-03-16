Carta d’identità nuove regole per i cittadini

A partire dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida in Italia. Questa decisione interessa tutti i cittadini che ancora possiedono il vecchio formato del documento di riconoscimento. Le nuove disposizioni stabiliscono l’adozione di metodi alternativi e aggiornati per l’identificazione, rendendo obbligatorio il passaggio ai nuovi modelli di documento digitale o con caratteristiche aggiornate.

FIRENZE – La carta d’identità cartacea non sarà più valida a partire dal 3 agosto. È quanto emerge dalle disposizioni che riguardano i documenti di riconoscimento in tutta Italia, dove molti cittadini possiedono ancora il vecchio formato del documento. La novità deriva dall’applicazione del Regolamento Ue 2019 1157, che introduce standard di sicurezza uniformi per le carte d’identità nei p aesi dell’Unione e uropea. La normativa prevede l’adozione di sistemi più avanzati per la protezione dei dati personali e per l’identificazione dei cittadini, con l’obiettivo di rendere i documenti più sicuri e omogenei tra gli Stati membri. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzat a, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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