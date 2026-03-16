Il governo sta valutando un nuovo bonus carburanti destinato alle famiglie con redditi bassi, in particolare a chi ha un Isee inferiore a 15mila euro. L’obiettivo è alleggerire gli effetti dei rincari energetici, con un possibile ampliamento della Carta 'Dedicata a te'. La proposta si inserisce in un quadro di misure volte a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il governo studia un bonus carburanti per limitare l'impatto dei rincari sull'energia: il bonus dovrebbe andare a favore delle famiglie meno abbienti, cioè quelle con un Isee sotto i 15mila euro. Si valutando anche sgravi fiscali per le aziende più esposte alla crisi. Ma sui tempi delle misure al momento non ci sono certezze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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