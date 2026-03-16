Caro Carlos Alcaraz il problema non è che hai un bersaglio sulla schiena | si chiama legge dello sport

Carlos Alcaraz si è lamentato di "essere stanco di avere sempre un bersaglio sulla schiena", ma dovrebbe sapere come funziona: è semplicemente la legge dello sport. Chieda informazioni sul tema a Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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