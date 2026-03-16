Caro bollette Calenda contro Enel | Fanno profitti miliardari | vi spiego come potremmo pagare di meno

Calenda ha criticato Enel, accusandola di realizzare profitti miliardari, e ha spiegato come si potrebbero ridurre le spese per le bollette. La discussione si concentra sui costi energetici e sulle modalità di pagamento, senza entrare in dettagli sulle cause di tali profitti o sulle proposte specifiche. La questione è stata affrontata in un contesto di discussione pubblica, senza ulteriori analisi o commenti.

Il leader di Azione risponde al gruppo guidato da Flavio Cattaneo: sotto accusa gli extracosti, il sistema poco trasparente e le concessioni senza gara. “Le aziende pubbliche dell’energia sono diventate più forti della politica: una lobby che condiziona governo e informazione”. Cosa fare subito La crisi energetica si fa sempre più difficile, e ormai c’è chi apertamente la paragona a quella del 1973, finita in tutti i libri di storia come una delle pagine più nere dell’economia della seconda metà del Novecento. Lo Stretto di Hormuz è di fatto impraticabile e soprattutto non si vede la fine di una guerra che doveva essere breve e che breve non è. 🔗 Leggi su Today.it

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