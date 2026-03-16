Carlo Donat-Cattin è ricordato come una figura significativa nel panorama politico italiano. Il suo ruolo e le sue azioni vengono ripercorsi nel ricordo di Merlo, che evidenzia come alcune lezioni del passato continuino a mantenere una stretta attualità. Questi insegnamenti si distinguono per la loro capacità di resistere al tempo senza essere sacrificati o idealizzati.

Ci sono delle lezioni, degli insegnamenti e dei magisteri che non tramontano. Senza sacrificarli o beatificarli, semplicemente conservano una bruciante attualità e modernità nella loro essenza di fondo. Tra questi non possiamo non citare il magistero politico, culturale e sociale di Carlo Donat-Cattin, scomparso 35 anni fa. Leader della sinistra sociale della Democrazia Cristiana e qualificato uomo di governo, parliamo di uno statista che si è ritagliato un ruolo decisivo nella politica italiana per oltre 30 anni. Nella Dc innanzitutto, all’interno del cattolicesimo sociale, nel centro sinistra dell’epoca e, soprattutto, nel contributo che seppe dare alla cultura riformista e democratica del nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Carlo Donat-Cattin, una lezione che non tramonta. Il ricordo di Merlo

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