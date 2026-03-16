Carhartt Wip ha lanciato una tote bag in tela che raffigura una mappa di Detroit. La borsa, chiamata Dearborn, presenta dettagli della città e fa parte di una collezione dedicata alla città stessa. La produzione e la commercializzazione sono state annunciate recentemente, attirando l’attenzione degli appassionati di moda urbana. L’articolo contiene link di affiliazione, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

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© Ameve.eu - Carhartt Wip Tote: la mappa di Detroit in tela Dearborn

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Tutto quello che riguarda Carhartt Wip Tote la mappa di Detroit...

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