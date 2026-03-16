Carceri Mattarella | Piaga dei suicidi non si attenua sconfitta dello Stato

Il presidente della Repubblica ha evidenziato che il fenomeno dei suicidi in carcere continua a rappresentare una grave problematica, sottolineando come questa situazione costituisca una sconfitta per lo Stato. Ha ricordato che le condizioni delle strutture penitenziarie sono disastrose e che i problemi sono noti a tutti. La sua dichiarazione mette in luce la persistenza di una criticità che non si riesce ancora a risolvere.

Sergio Mattarella punta i fari sulla condizione disastrosa in cui versano le carceri italiane. “Naturalmente vi sono tanti problemi che tutti conosciamo. Il primo dei quali è la piaga dei suicidi dei detenuti che non si attenua. Ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato, a cui sono affidate le vite dei detenuti”, ha detto il presidente della Repubblica incontrando al Quirinale il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 209esimo anniversario della sua costituzione. “Vi è inoltre una un’esigenza che va sviluppata sempre di più e che voi conoscete meglio di ogni altro, perché la vivete giorno per giorno, quella della finalità di reinserimento, di recupero dei detenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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