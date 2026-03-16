Carburanti alle stelle | la pesca rischia lo stop pescatori pronti a fermare le barche

La marineria di Manfredonia sta valutando una possibile sospensione delle attività a causa dell'aumento dei costi dei carburanti. Negli ultimi mesi, i pescatori hanno evidenziato come le spese per il carburante siano diventate una voce sempre più pesante nei bilanci delle imbarcazioni. La crisi in Medio Oriente ha contribuito all’impennata dei prezzi, portando a un clima di incertezza tra gli operatori del settore.

L'allarme dalla Marineria di Manfredonia. Una situazione che potrebbe portare, nel breve periodo, anche alla decisione di fermare le barche in porto se non arriveranno misure di sostegno concrete La marineria di Manfredonia rischia il collasso a causa del conflitto in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi sono cresciuti in modo significativo e molti armatori segnalano che le spese per il carburante incidono sempre di più sui bilanci delle imbarcazioni. Una situazione che potrebbe portare, nel breve periodo, anche alla decisione di fermare le barche in porto se non arriveranno misure di sostegno concrete. In tutta Italia il caro gasolio sta mettendo sotto pressione agricoltura e pesca, con rincari che rischiano di compromettere la sostenibilità delle attività produttive. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Carburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di ManfredoniaCarburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia La marineria... Gasolio alle stelle, speculazioni: parte esposto. Pescatori pronti a fermarsiFerrara, 10 marzo 2026 – In pochi giorni un balzo che fa tremare l’agricoltura e la pesca. Una selezione di notizie su Carburanti alle stelle la pesca rischia... Temi più discussi: Carburanti alle stelle, la giunta pensa a una modifica dello sconto; Carburanti, prezzi alle stelle alla pompa: le richieste dei consumatori; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Carburanti alle stelle: benzina verso i 3 euro al litro, il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincari. Carburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di ManfredoniaCarburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia La marineria di ... ilsipontino.net Quotazioni del petrolio senza freni. Schizza alle stelle il prezzo dei carburanti, con il diesel che arriva ai massimi da quattro anniLa crisi in Medio Oriente spinge il petrolio e i carburanti: gasolio oltre 2,07 euro al litro, livelli più alti degli ultimi anni. lanotiziagiornale.it Il prezzo medio dei #carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale risulta sostanzialmente stabile. x.com Con la guerra in Iran l’aumento del petrolio e dei carburanti non si sta fermando ai distributori Dai voli agli alimentari, dall’edilizia ai trasporti, la tensione energetica si sta già trasformando in una raffica di rincari che rischia di spingere l’inflazione e rallentare l’ - facebook.com facebook