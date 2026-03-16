Il 16 marzo 2026 si è svolto un maxi-insediamento nel quartiere di Carbonara al Ticino, dove si discute di un progetto logistico. Da una parte i residenti esprimono preoccupazioni per la possibile presenza di un grande capannone nelle loro vicinanze, dall'altra il sindaco afferma di aver rispettato le leggi vigenti, senza aver sostenuto direttamente il realizzarsi dell'intervento. La discussione si concentra sulle reazioni locali e sulle posizioni degli amministratori.

Carbornara al Ticino, 16 marzo 2026 – Da un lato i timori dei residenti di un quartiere che pensano un giorno di aprire le finestre e trovarsi di fronte un capannone, dall’altro il sindaco che sostiene di non aver appoggiato un progetto ma di essersi limitato ad applicare le norme. Sta sollevando polemiche l’insediamento logistico da 37mila metri quadrati che procede tra la Provinciale 596 e i capannoni della zona artigianale-industriale di Carbonara al Ticino. Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio è stato il primo a manifestare perplessità in una lettera inviata al sindaco Stefano Ubezio, all’assessore regionale al Territorio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carbonara al Ticino, maxi-insediamento per la logistica: duello fra il senatore leghista e il sindaco

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