car clinic parte la ricerca di nuovi talenti

Car Clinic, la rete di carrozzerie con 58 centri di proprietà e 70 partner, avvia una campagna per trovare nuovi talenti. L’azienda, leader nel settore, sta cercando professionisti per rafforzare la propria presenza sul mercato. La ricerca riguarda figure specializzate nel settore, senza specificare ruoli o qualifiche. La selezione si svolge attraverso canali dedicati e annunci ufficiali.

CAR CLINIC con 58 Centri di proprietà e 70 Centri Partner, è la prima rete di carrozzerie di proprietà in Italia. Fondata nel 2008, Car Clinic ha sviluppato il suo modello di business proponendosi come partner delle primarie Compagnie di Assicurazione per gestire l’attività di riparazione delle autovetture degli automobilisti che hanno subito un sinistro. Nel 2024, Car Clinic ha registrato un fatturato di oltre 120 milioni di euro e conta quasi 600 dipendenti. Lo sviluppo di Car Clinic è accompagnato anche da un nuovo programma di assunzioni. Car Clinic, infatti, è alla ricerca di nuovi talenti e professionisti e ha aperto le selezioni per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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