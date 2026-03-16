A Milano si sono svolti i premi per i tre migliori carrozzieri d'Italia al termine della prima edizione di Car Clinic Champions 2026. La competizione, organizzata dal network leader del settore, ha visto le aziende sfidarsi in tre prove: diagnosi e montaggio della carrozzeria, lattoneria e verniciatura. I vincitori sono stati premiati davanti a un pubblico di operatori del settore.

Anche i carrozzieri, adesso, hanno i loro campioni. Per la prima volta, infatti, Car Clinic, ha organizzato una competizione ufficiale in cui sono stati decretati i migliori professionisti, in questo settore, del nostro Paese. Un confronto a tutto tondo, organizzato dal network leader nel settore in Italia, che ha visto i protagonisti sfidarsi nelle tre categorie principali di questa professione: diagnosi e montaggio della carrozzeria, lattoneria e verniciatura. Nella filiale di Milano Lambrate si è tenuta la Car Clinic Champions 2026, con i nove migliori carrozzieri d'Italia che hanno affrontato le prove in programma (tre per categoria) e al termine sono stati premiati i tre più bravi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Car Clinic Champions 2026: i tre migliori carrozzieri d'Italia premiati a Milano

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