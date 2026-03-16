Caporalato rider italiani sfruttati a Messina

Un'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha coinvolto circa 300 rider italiani impiegati nel settore del food delivery a Messina. Tra i lavoratori, molti sono studenti universitari che si trovano in difficoltà economiche. L'operazione ha portato alla luce situazioni di sfruttamento e irregolarità nel settore.

L'indagine dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro su 300 lavoratori del food delivery, molti dei quali studenti universitari in stato di necessità economica. Pagati la metà di quanto previsto dal Ccnl e senza previdenza, rischiavano sulle strade per consegnare il più possibile. Al termine delle investigazioni è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’amministratore unico e di tre collaboratori di una società messinese operante nel settore delle consegne a domicilio. Gli indagati devono rispondere del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, aggravato dal numero dei lavoratori coinvolti, oltre che di diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e della responsabilità amministrativa degli enti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caporalato, rider italiani sfruttati a Messina Articoli correlati Rider sfruttati: Glovo accusata di caporalatoUn tempo il controllo sul lavoro aveva un volto: il caporale nei campi, il capo officina davanti alle macchine, il sorvegliante che misurava la... Accuse di caporalato a Deliveroo per rider sfruttatiAccuse di caporalato per rider sfruttati: dopo Glovo, anche Deliveroo sotto controllo giudiziario. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caporalato rider italiani sfruttati a... Temi più discussi: Protesta dei rider in diverse città. Cgil: 2-4 euro a consegna. Basta sfruttamento. FOTO; Deliveroo indagata per caporalato: controllo giudiziario a Milano; Spotlight. I rider e il caporalato digitale; Caporalato e rider, l’avvocato: Lo sfruttamento passa dall’algoritmo. Rider italiani del food delivery sfruttati a Messina, paghe da fame e caporalato digitaleL'indagine ha svelato di un sistema integrato dall'utilizzo di chat WhatsApp per la direzione immediata dei lavoratori ... blitzquotidiano.it Messina, indagine dei carabinieri sul caporalato digitale nel food delivery: sfruttati decine di riderMESSINA - Un sistema di sfruttamento del lavoro nel settore delle consegne a domicilio è stato scoperto a Messina al termine di una complessa indagine ... newsicilia.it Rider pagati tre euro a consegna, 4 indagati per caporalato a Messina. Indagini dei Carabinieri su un'azienda del food delivery #ANSA - facebook.com facebook Rider pagati tre euro a consegna, 4 indagati per caporalato a Messina. Indagini dei Carabinieri su un'azienda del food delivery #ANSA x.com