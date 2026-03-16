Un'indagine a Messina rivela l'esistenza di un sistema di caporalato digitale nel settore del food delivery, dove i lavoratori ricevono circa tre euro per consegna. La gestione avviene principalmente attraverso chat di WhatsApp, con paghe basse e un monitoraggio continuo dei tempi di consegna. Le modalità operative coinvolgono anche pratiche di controllo e supervisione da remoto.

Un sistema di gestione del lavoro basato su chat WhatsApp, paghe minime e controllo costante dei tempi di consegna. È il quadro emerso da un’indagine della Procura di Messina che ha portato alla notifica di un avviso di conclusione indagini per caporalato nei confronti dell’amministratore unico e di tre collaboratori di una società operante nel settore del food delivery. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Messina, con il supporto del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Palermo. Al centro dell’inchiesta un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe coinvolto circa 300 rider, in gran parte studenti universitari e giovani disoccupati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caporalato digitale nel food delivery: indagine a Messina su paghe da tre euro a consegna

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