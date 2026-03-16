Capolavoro del Formigine Poker rifilato al Fiorenzuola

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Formigine e Fiorenzuola, i padroni di casa hanno vinto con un punteggio di 4-1. La formazione di casa ha schierato Manfredini tra i pali, con Barbetta (sostituito da Diallo all’87’), Sejderaj e Bationo (al 66’ Depietri) in difesa. A centrocampo sono scesi Sottil, Maletti, Sighinolfi, Cristiani e Stanco (sostituito da Rovatti all’84’), mentre in attacco hanno giocato Ferrara S. e altri.

FORMIGINE 4 FIORENZUOLA 1 FORMIGINE: Manfredini, Barbetta (87’ Diallo), Sejderaj, Bationo (66’ Depietri), Sottil, Maletti, Sighinolfi, Cristiani, Stanco (84’ Rovatti), Ferrara S., Ferrara P. (73’ Baldari). A disp: Carella, Stella, Roncaglia, Marverti, Guastalli. All. Cavalli. FIORENZUOLA: Cantoni, Parisi, Pinelli (62’ Maccioni), Postiglioni, Dellagiovanna (52’ Varoli), Benedetti, Pertica (62’ Iori), Morrone (52’ Bertelli), Antenucci, Mata, Piro (73’ Bandaogo). A disp: Delti, Zucchini, Caradonna, Forte. All. Araldi. Arbitro: Pastori di Busto Arsizio Reti: 26’ Mata, 40’ e 50’ Ferrara P., 59’ Sighinolfi, 78’ Baldari Note: ammoniti Bationo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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