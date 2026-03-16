Capolavoro del Formigine Poker rifilato al Fiorenzuola

Nel match tra Formigine e Fiorenzuola, i padroni di casa hanno vinto con un punteggio di 4-1. La formazione di casa ha schierato Manfredini tra i pali, con Barbetta (sostituito da Diallo all’87’), Sejderaj e Bationo (al 66’ Depietri) in difesa. A centrocampo sono scesi Sottil, Maletti, Sighinolfi, Cristiani e Stanco (sostituito da Rovatti all’84’), mentre in attacco hanno giocato Ferrara S. e altri.