Capasso ne fa tre Il Maranello surclassa un Casalgrande inerme

Nella partita tra Maranello e Casalgrande, il team di casa ha segnato tre gol e ha dominato l'incontro, che si è concluso con il punteggio di 4-1. Khalfaoui ha aperto le marcature e altri due gol sono arrivati nel secondo tempo, mentre i sostituti Dello Preite, Canalini e Annovi sono entrati in campo rispettivamente al 60’ e all’80’. Casalgrande non è riuscito a reagire.

MARANELLO 4 CASALGRANDE 1 MARANELLO: Khalfaoui, Seghizzi (55’ Guidetti), Orlandi, Riva, Tognin, Evangelisti, Baafi, Restilli, Capasso (80’ Dello Preite), Galli (60’ Canalini), Zagari (60’ Annovi). A disp. Mazzetti, Marverti, Damiano. All. Tosi CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi (88’ Montecchi), Palladini, Strozzi, Sabbadin, Fornari, Pigoni (70’ Lentini), Sekyere (60’ Galletta), Grignani, Xhuvelaj, Hoxha. A disp. Cammarota, Montecchi, Veroni, Neagu, Bonicelli. All. La Monica Arbitro: Feliciani di Forlì Reti: 2’, 41’ (rig.) e 48’ Capasso, 46’ Xhuvelaj, 55’ Zagari Note: ammoniti Seghizzi, Galli Uno strepitoso Capasso fa tris e trascina il Maranello. Al 2’ Restilli crossa e dopo un rimpallo Capasso di destro insacca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capasso ne fa tre. Il Maranello surclassa un Casalgrande inerme Articoli correlati La Solierese formato baby ne rifila 5 al CasalgrandeSOLIERESE 5 CASALGRANDE 2 SOLIERESE: Tosi, Tagliavini, Gianelli (32’st Bartolomeo), Boschetti (25’st Stancato), Mecorrapaj, Vignocchi, Pagano (17’st... Leggi anche: Befana amarissima per il Pisa: all’Arena arriva solo carbone, il Como ne fa tre