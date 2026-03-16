In piazza a Prato sono stati mostrati cinque nuovi bus gran turismo firmati Capviaggi, pronti per partire subito con i primi viaggi. La presentazione pubblica ha attirato l’attenzione di molti e il pubblico ha potuto vedere da vicino i veicoli appena arrivati. Questi autobus sono stati ufficialmente introdotti e sono stati messi in movimento per le prime corse.

PRATO Cinque nuovi autobus gran turismo griffati Capviaggi: sono stati presentati l’altra mattina in piazza del Mercato, dove è stato allestito anche un punto informativo accogliere clienti, cittadini e curiosi, e per far conoscere da vicino tutte le iniziative che la storica cooperativa sta portando avanti. Si tratta di un investimento importante che incrementa in modo significativo il parco mezzi aziendale, rispondendo alle crescenti esigenze di comfort, sicurezza e qualità del servizio richieste dal mercato. Per questo aggiornamento la scelta è ricaduta nuovamente su Mercedes Setra, tra i marchi più riconosciuti e apprezzati nel settore del turismo su gomma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cap, ecco i nuovi bus gran turismo. Presentazione al pubblico in piazza. E subito la partenza per i viaggi

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