Caos Massa al Sinigaglia | la Roma affonda tra gli errori arbitrali e il caso Wesley

Oggi si è verificato un episodio di caos al Sinigaglia durante la partita tra Como e Roma, con la squadra ospite che ha subito una sconfitta. La gara è stata segnata da numerosi errori arbitrali, con particolare attenzione alle decisioni di Davide Massa. La situazione ha attirato l’attenzione dei media nazionali, che hanno criticato aspramente la direzione di gara. La partita si è conclusa con la Roma in difficoltà.

Nella mattinata di oggi, le principali testate giornalistiche nazionali hanno sollevato un coro di feroci critiche nei confronti della direzione di gara di Davide Massa, protagonista in negativo del match d’alta classifica tra Como e Roma. La sfida, terminata 2-1 in favore dei lariani, ha sancito il sorpasso della compagine di casa ai danni dei giallorossi, ora scivolati al sesto posto e distanti tre lunghezze dalla zona Champions League. A catalizzare il dibattito editoriale è l’espulsione di Wesley al minuto 64, un episodio definito unanimemente come un errore tecnico grave che ha alterato l’equilibrio di un confronto diretto vitale per le ambizioni stagionali del club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Caos Massa al Sinigaglia: la Roma affonda tra gli errori arbitrali e il “caso Wesley” Articoli correlati Veleni al Sinigaglia: la Roma affonda tra errori arbitrali e nervi tesiNella serata di ieri, l’idillio del Lago si è trasformato in un catino di polemiche che rischia di segnare definitivamente la stagione della Roma. Juve al tappeto, il Como padrone dell’Allianz: Spalletti affonda tra gli errori e la contestazioneIl verdetto dell’Allianz Stadium è una sentenza senza appello che scuote le fondamenta della Continassa.