A Campoli del Monte Taburno si è formata la lista “Costruire alla luce del sole” in vista delle prossime elezioni comunali. La lista sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Nicola Tommaso Grasso. La presentazione avviene a circa due minuti di lettura e indica un nuovo passo nel panorama politico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni comunali prende forma a Campoli del Monte Taburno la lista “Costruire alla luce del sole”, che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Nicola Tommaso Grasso. Un progetto politico che, secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, nasce all’insegna della ritrovata unità e compattezza del gruppo amministrativo, con l’obiettivo di dare continuità al percorso amministrativo avviato negli ultimi anni e rilanciare nuove progettualità per il paese. La lista riunisce amministratori uscenti, figure già impegnate nella vita pubblica e nuovi protagonisti della comunità campolese, con l’intento di costruire una squadra ampia e rappresentativa del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campoli, nasce la lista “Costruire alla luce del sole” a sostegno del sindaco Grasso

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