Campo nomadi di Coltano | Avviati tavoli tecnici per capire la situazione attuale

Lo scorso 11 marzo, la Seconda Commissione consiliare permanente del Comune di Pisa si è riunita online per discutere della situazione del campo nomadi di Coltano, un’area nota da anni come problema complesso. Durante l’incontro sono stati avviati tavoli tecnici con l’obiettivo di analizzare la condizione attuale del campo e valutare possibili interventi. La discussione si è concentrata sulla necessità di approfondire le questioni legate alla gestione e alla presenza dell’insediamento.

Lo stato dell'arte circa il superamento del campo è stato al centro della seduta dell'11 marzo della Seconda Commissione consiliare permanente del Comune di Pisa. A riferire ai commissari è stata l'assessore Bonanno Una situazione complessa nota da molti anni, ma che appare sempre molto complessa da affrontare. Il campo nomadi di Coltano è stato al centro della Seconda Commissione consiliare permanente del Comune di Pisa, riunitasi online lo scorso 11 marzo. L'ultimo aggiornamento rilevante, a livello pubblico, risale al gennaio scorso, quando il sindaco Michele Conti presenziò all'incontro promosso dalla Pro Loco di Coltano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Conti dalla Pro Loco di Coltano annuncia il futuro superamento del campo nomadi Nuovo Piano idrogeologico, la Lega: "Diversi gli interrogativi, serve chiarezza. Istituire tavoli tecnici""L’Autorità di bacino deve dare indicazioni precise perché le nuove disposizioni non generino incertezze, difficoltà operative e rallentamenti negli...