Campania protagonista delle Giornate Fai | oltre 50 siti visitabili tra Napoli Cilento e Costiera

In occasione della 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il 21 e 22 marzo 2026, in Campania si possono visitare più di 50 siti tra Napoli, Cilento e Costiera. L’evento, il più grande dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, coinvolge diverse località della regione e offre l’opportunità di scoprire luoghi spesso poco accessibili al pubblico.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, giunto alla 34ª edizione. L’iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano ( FAI), coinvolgerà 780 luoghi in 400 città italiane, visitabili con contributo libero. L’evento rappresenta uno dei principali strumenti con cui il FAI porta avanti, dal 1975, la propria missione di educazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale del Paese. Dalla prima edizione del 1993 al 2025, quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno partecipato alle giornate, scoprendo oltre 17. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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