Campania | boom di premiati per la lotta alla plastica 11 centri ottengono il titolo Plastic Free

In Campania, undici comuni sono stati premiati a Roma per aver raggiunto l’obiettivo “Plastic Free”. Tra questi, Cesa, Bacoli, Pomigliano e Agropoli hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe. Il riconoscimento viene assegnato a quei centri che si sono impegnati nella lotta contro la plastica e la tutela dell’ambiente. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali.

Campania: 11 comuni premiati a Roma come "Plastic Free". Cesa, Bacoli, Pomigliano e Agropoli ottengono il massimo riconoscimento delle 3 tartarughe. La Campania si conferma protagonista assoluta nella difesa dell'ecosistema durante la cerimonia di assegnazione del riconoscimento "Comune Plastic Free" svoltasi a Roma. L'iniziativa, curata dall'omonima Onlus che dal 2019 combatte la dispersione di materiali plastici nell'ambiente, ha premiato ben undici amministrazioni della regione, sottolineando un cambio di passo deciso verso la sostenibilità. Questo risultato premia non solo le istituzioni locali, ma anche l'impegno costante della rete di volontari attiva su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania: boom di premiati per la lotta alla plastica, 11 centri ottengono il titolo “Plastic Free” Articoli correlati Campania sempre più green: 11 Comuni premiati da Plastic FreeLa Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale. Tonnellate di rifiuti rimosse e 7 comuni plastic free: nel 2025 è aumentata la lotta alla plastica in BrianzaOltre 57 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in tutta la Lombardia, di cui tanti nella provincia di Monza e Brianza. Altri aggiornamenti su Plastic Free Argomenti discussi: Premiati i 141 Comuni Plastic Free: solo 11 promossi a pieni voti. Campania, Ambiente. Flocco: Undici Comuni campani premiati da Plastic Free, segnale positivo per la nostra regioneNapoli, 16 Marzo - Il riconoscimento assegnato a undici Comuni della Campania come 'Comuni Plastic Free' testimonia l'impegno crescente dei territori campani ... sciscianonotizie.it Plastic Free, Campania protagonista: 11 Comuni premiati, quattro ottengono le tre tartarugheStampa Il riconoscimento assegnato a undici Comuni della Campania come ‘Comuni Plastic Free’ testimonia l’impegno crescente dei territori campani nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tute ... salernonotizie.it