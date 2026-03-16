A Napoli, sedici persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha smantellato un gruppo legato alla camorra specializzato in truffe online. Il clan Mazzarella avrebbe coinvolto decine di cittadini in frodi digitali, utilizzando il web come principale strumento per le attività illecite. L’indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione ben strutturata, attiva nel traffico di denaro tramite il mondo digitale.

La camorra si dà al web, clan sempre più specializzati nelle truffe on line, con decine di cittadini che sono caduti nella rete targata clan Mazzarella. Sedici arresti, al termine delle indagini dei pm Maria Sofia Cozza, Maria Sepe e Simona Rossi, sotto il coordinamento dell’aggiunto Sergio Amato, indagine per associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Una cellula del clan Mazzarella - secondo la Procura di Nicola Gratteri - specializzata in informatica: sono state documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e attraverso la clonazione di siti di istituti di credito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Camorra informatica: sedici arresti per le truffe on line a Napoli

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