Camion fa inversione in Super e procede contromano | sfiorato l' incidente maxi multa

Giovedì 12, una pattuglia della polizia stradale di Ferrara ha notato un camion che ha effettuato un’inversione di marcia sulla carreggiata autostradale, procedendo contromano. L’autocarro si è avvicinato a un veicolo in transito e ha rischiato di causare un incidente. Il conducente del camion ha poi proseguito la marcia in modo irregolare, portando a una multa molto elevata.

Inversione di marcia, con rischio di incidente. Giovedì 12, una pattuglia della Sezione polizia stradale di Ferrara (distaccamento di Codigoro) impegnata nel consueto servizio di vigilanza sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi ha notato in lontananza sulla carreggiata un autocarro leggero intento ad effettuare inversione di marcia circa 400 metri dopo l’uscita di Corte Centrale, posta al chilometro 32. Immediatamente, gli operatori hanno attuato il dispositivo ‘Safety car’, azionando i dispositivi visivi e sonori di cui è dotato il veicolo di servizio rallentando con prontezza i veicoli che provenivano da dietro, al fine di evitare un incidente frontale con i veicoli che circolavano correttamente sulla strada. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Cremona, vede la polizia e fa inversione in tangenziale. Multa salata per un automobilistaCremona, 3 febbraio 2026 – Vede un posto di blocco della polizia e pensa bene di fare inversione. Barberino di Mugello, donna contromano in autostrada senza patente: maxi multa, quanto dovrà pagareUna cittadina sudamericana è stata fermata dalla Polizia Stradale mentre procedeva contromano sull’Autostrada A1.