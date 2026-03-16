Calendario sport invernali 16-22 marzo | orari programma tv streaming

Dal 16 al 22 marzo si svolgono diverse tappe di eventi sportivi invernali, con gare di sci alpino, biathlon e snowboard che attirano l’attenzione di appassionati e spettatori. Le competizioni si tengono in vari paesi europei e sono trasmesse in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. Il calendario include orari, programmi e dettagli su come seguire le gare.

La stagione degli sport invernali è ormai agli sgoccioli, ma c’è ancora tanta carne al fuoco nella settimana 16-22 marzo con la bellezza di 36 gare di Coppa del Mondo in programma tra sci alpino (Finali del Circo Bianco a Kvitfjell), biathlon (a Oslo), freestyle (a Craigleith e Tignes), salto con gli sci (sul trampolino di volo di Vikersund), sci alpinismo (in Val Martello), sci di fondo (a Lake Placid) e snowboard (a Flachau e Winterberg). Oltre alle competizioni dei vari massimi circuiti internazionali, è prevista anche l’assegnazione di un titolo iridato nel curling. Stiamo parlando dei Campionati Mondiali femminili, attualmente in corso... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario sport invernali 16-22 marzo: orari, programma, tv, streaming Articoli correlati Calendario sport invernali 2-8 marzo: orari, programma, tv, streamingSi preannuncia una prima settimana di marzo piuttosto intensa per gli sport invernali, con la bellezza di 40 gare di Coppa del Mondo distribuite tra... Calendario sport invernali 19-25 gennaio: orari, tv, programma, streamingGli appassionati delle varie discipline sono pronti a godersi una nuova settimana di grandi appuntamenti per i diversi sport invernali. Contenuti utili per approfondire Calendario sport Temi più discussi: A che ora gli sport invernali oggi in tv: programma domenica 15 marzo e streaming; Giovanni Franzoni non si nasconde: 6° tempo nella prima prova di discesa, Bailet davanti a tutti con il pettorale n.54; A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 8 marzo, tv, streaming; Goggia vince la Coppa di Super G a Kvitfjell se... Tutte le combinazioni. Sport invernali, settimana ricca di gare: otto discipline in pista tra Coppa del mondo e circuiti giovaniliSci alpino, fondo, biathlon, snowboard e freestyle protagonisti del calendario internazionale. Tra gli appuntamenti principali le prove di Coppa del mondo a Kvi ... sportface.it Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia chiude a 16, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia chiude a 16, è record ... tg24.sky.it VOLLEY | La Juniores debutta con una vittoria. Ecco il calendario completo! Sport 2000 Pianoro - Antal Pallavicini 1-3 Antal Pallavicini - Persicetana 15/03 Trottola-Antal Pallavicini 22/03 Antal Pallavicini-Vado Femminile 24/03 Antal Palla - facebook.com facebook