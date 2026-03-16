Caldo e nervosismo frenano Bellucci | ko in due set nella finale contro Navone

Mattia Bellucci ha perso in due set contro Mariano Navone nella finale del challenger 175 di Cap Cana. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e controversie, influenzando il ritmo del match. Bellucci ha tentato di reagire, ma non è riuscito a superare gli ostacoli imposti dal caldo e dal nervosismo. La vittoria è andata a Navone, che ha conquistato il titolo.

Mattia Bellucci esce sconfitto da Mariano Navone al termine di una controversa finale del challenger 175 di Cap Cana (Rep. Dominicana) e deve rinviare l’appuntamento con il quinto successo in carriera nella categoria. Il 24enne bustocco è stato battuto per 75, 64 in una giornata in cui il nervosismo l’ha fatta da padrone. Dopo un inizio promettente con un break al secondo gioco, Bellucci ha cominciato a essere falloso al servizio e in un amen si è ritrovato sotto 2-4, con 4 giochi di fila concessi al n°79 del mondo. Una pronta reazione gli è valsa il 4 pari, ma sul 5-5 sono cominciate le incomprensioni con l’arbitro di sedia, reo di avere ammonito Mattia per violazione dei 25“, mentre si apprestava a servire, disturbato da uno squillo di un telefono cellulare che gli ha interrotto il movimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo e nervosismo frenano Bellucci: ko in due set nella finale contro Navone Articoli correlati Berrettini batte anche i crampi: Mannarino ko in tre set. Fuori BellucciNel giorno inaugurale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini regala una delle scene più incredibili del torneo. Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko in tre setL'azzurro batte il russo in rimonta e al termine di un match molto combattuto ROMA - Lorenzo Musetti in finale nel "Bank of China Tennis Open", Atp...