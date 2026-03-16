calciomercato milan duello in vista con inter e juventus per la rivelazione della serie a

Il Milan sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione e sta valutando diverse opzioni sul mercato. La società rossonera ha messo nel mirino alcuni giocatori di talento, mentre si prepara a confrontarsi con Inter e Juventus nelle trattative più importanti. La finestra estiva di calciomercato si apre con l’obiettivo di migliorare la qualità della squadra.

La stagione 2026-2027 dovrà essere quella che segnerà il ritorno del Milan in Europa dopo un anno di assenza (in società, chiaramente, auspicano che sia la Champions League) e, pertanto, in vista della sessione estiva di calciomercato, i dirigenti rossoneri cercano giocatori che possano potenziare - qualitativamente e numericamente - l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA Se per la stagione in corso, per una precisa scelta condivisa in sede di calciomercato, al Milan avevano deciso di creare un organico snello e non troppo numeroso, vista l'assenza dalle competizioni europee, tutto lascia pensare che per l'anno venturo si vada nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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