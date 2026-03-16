Calciomercato Juve LIVE | Kostic e David verso l’addio Boga vicino al riscatto

Sul calciomercato della Juventus si susseguono le notizie su Kostic e David, che sembrano ormai vicini all’addio. Nel frattempo, Boga sta per essere riscattato dalla società. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale tutte le trattative, con indiscrezioni, incontri e affari conclusi, per offrire un quadro completo delle mosse dei bianconeri sul mercato.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Kostic e David verso l’addio, Boga vicino al riscatto Articoli correlati Calciomercato Juve LIVE: scelto Vicario per la porta. Boga verso il riscattoPerin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero Calciomercato Juve LIVE:... Ultimissime Juve LIVE: Boga verso il riscatto, si continua a lavorare per Kolo Muanidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Tutto quello che riguarda Calciomercato Juve Temi più discussi: Juve, Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi; Juventus, da Openda-David fino a Di Gregorio: 110 milioni di risparmio a bilancio dalle possibili cessioni; Basta un goal di Boga contro l'Udinese: passa la Juventus 1-0, Spalletti torna al quarto posto; Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale. Dalla Juve alla Fiorentina a zero: colpo di scena improvviso | CMAltro clamoroso affare tra Juventus e Fiorentina: ecco cosa potrebbe accadere in vista della prossima stagione ... calciomercato.it Kostic-Milik, destino segnato: sarà l'ultima stagione alla JuveAppare segnato, per quanto riguarda la permanenza alla Juventus, il destino di Filip Kostic ed Arek Milik: come riportato dal Corriere dello Sport, per l'esterno classe 1992 ... tuttojuve.com Come cambierà il calciomercato della #Juve con e senza quarto posto Il piano x.com #Calciomercato #Juve Sfida all'#Inter per questi calciatori - facebook.com facebook