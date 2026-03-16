Calciomercato Inter occhi su una stella del City!

L'Inter ha messo nel mirino Nathan Aké, difensore del Manchester City, nel mercato estivo. La sua presenza nel club inglese e le voci di un possibile trasferimento alimentano le discussioni tra gli addetti ai lavori. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma il nome dell'olandese circola tra i possibili obiettivi di mercato dei nerazzurri.

Calciomercato Inter. Il nome di Nathan Aké potrebbe diventare uno dei più caldi del prossimo mercato estivo. Il difensore del Manchester City, infatti, è finito nel mirino di diversi club europei che stanno valutando possibili rinforzi per la stagione 202627. Secondo quanto riportato dal portale CaughtOffside, tra le società interessate ci sarebbero anche Inter e Milan, entrambe alla ricerca di nuovi profili per rafforzare il reparto arretrato. Il nazionale olandese rappresenta un’opzione particolarmente interessante per esperienza internazionale e capacità di adattarsi a più ruoli difensivi. Aké è attualmente legato al Manchester City da un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro all’Etihad Stadium non è considerato del tutto sicuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Inter, occhi su Aké: nuova pista dal Manchester City

Leggi anche: Calciomercato Parma: occhi su Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare

Bruno Fernandes STAYS! Enzo Fernández & Real Madrid, Chelsea Transfer BID, Neymar | Football News

Una selezione di notizie su Calciomercato Inter

Temi più discussi: ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, occhi sul 2009 Kristian Kazakaios: ecco chi è; Calciomercato Inter, grandi manovre a centrocampo: cosa filtra; L'Inter piomba su Diaby: lui vuole tornare in Europa, Marotta ci pensa; L'Inter guarda in Premier: occhi su Schade, c'è concorrenza.

In Inghilterra – Inter, occhi su una stella del City: possibile derby col Milan per il difensoreSecondo fonti vicine al mondo degli agenti, riportate da CaughtOffside, sia Inter che Milan stanno valutando seriamente un possibile assalto al nazionale olandese ... msn.com

Inter, il Barcellona su Bastoni: nerazzurri pronti a fare muroLegato all'Inter da altri due anni di contratto, nel corso degli anni Alessandro Bastoni ha sempre ribadito la volontà di continuare a vestire la maglia nerazzurra allontanando altri club interessati. fantacalcio.it

#Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com